Euro2024, nuovi guai per Ronaldo: rischia sanzione per pubblicità illegale, cosa ha fatto

Scoppia un caso dopo l'eliminazione dei lusitani. Agli ottavi di finale con la Slovenia non è passato inosservato un particolare legato all'ex Juve

Non è certo un periodo fortunato per Cristiano Ronaldo, reduce dall’eliminazione da Euro 2024 con il suo Portogallo e dalle lacrime per il rigore sbagliato contro lo sloveno Oblak. La stella dell’Al-Nassr, adesso, rischia anche una sanzione per pubblicità illegale, in virtù di quanto rilevato proprio nel match contro la Slovenia di Kek, negli ottavi di finale dell’Europeo. Ecco cosa è successo.

Ronaldo accusato di pubblicità illegale: cosa è successo e cosa rischia

Cristiano Ronaldo nella bufera. Nel corso di Portogallo-Slovenia, ottavo di finale vinto ai calci di rigore dalla nazionale allenata da Roberto Martinez, non è passato inosservato l’orologio indossato da CR7. Si tratta di un orologio targato Whoop, azienda che monitora costantemente i dati biometrici più rilevanti nell’arco di una giornata o di un evento importante, così da tracciare un quadro effettivo dei battiti e capire quando accelerare e quando gestire il proprio corpo. Tra i suoi testimonial anche Virgil Van Dijk, pilastro difensivo del Liverpool e dell’Olanda di Koeman.

Cosa rischia Ronaldo? Secondo Ricardo Fort, ex capo delle sponsorizzazioni globali di Visa e Coca-Cola, Ronaldo avrebbe approfittato del suo status per pubblicizzare indirettamente l’orologio Whoop, non inserito tra gli sponsor ufficiali di Euro 2024: “Cristiano e Whoop sono un esempio di ambush marketing a Euro 2024 – ha sottolineato Fort sui suoi canali social ufficiali –. È illegale, e sia il giocatore che la società dovrebbero essere multati“.

Cos’è l’ambush marketing: cosa significa e in cosa consiste

Si parla di ambush marketing, o marketing di imboscata, quando si presentano ipotesi di associazione indebita di un marchio a un evento mediatico o all’interno di uno spazio pubblico. Una strategia di marketing non convenzionale, che mira a sfruttare l’attenzione generata da un evento, nella fattispecie Euro 2024, o da una proprietà intellettuale. Si avvicina ad una sorta di product placement non autorizzato, considerando che il marchio pubblicizzato da Ronaldo non apparteneva ad uno degli sponsor ufficiali della kermesse continentale. Nel caso specifico, qualora la UEFA dovesse aprire un’inchiesta e decidere di indagare, Ronaldo e Whoop rischierebbero sanzioni pesanti dal punto di vista pecuniario.

Il messaggio di Whoop per Ronaldo

Attraverso un grafico molto dettagliato, Whoop ha spiegato sui social l’andamento del battito cardiaco di Cristiano Ronaldo nel corso di Portogallo-Slovenia, con particolare riferimento all’arco temporale compreso tra la fine dei tempi supplementari e il rigore decisivo calciato da Bernardo Silva. Dalla tensione al fischio finale dell’extratime, accompagnata dalla disperazione per il penalty sbagliato precedentemente, alla gioia per la rete che ha sancito il passaggio del turno della selezione lusitana, poi eliminata dalla Francia di Mbappé ai quarti di finale dell’Europeo.

“Quando sei Cristiano Ronaldo, non c’è paura nel mondo del calcio – ha scritto Whoop –. Guardate come CR7 è entrato in uno stato di flusso e ha abbassato la frequenza cardiaca pochi istanti prima di cambiare l’andamento della partita contro la Slovenia”, ha evidenziato l’azienda, pubblicizzando l’orologio indossato da CR7.

Fonte:

(Grafico di Whoop)