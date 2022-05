EuroBasket: 100 giorni al via. Petrucci: "Molti sforzi per questo evento"

24-05-2022 16:19

Mancano 100 giorni all’EuroBasket che vedrà protagonista l’Italia e Milano.

Dopo l’edizione di Roma 1991, la rassegna sbarcherà a Milano dal 2 all’8 settembre con le gare di uno dei quattro gironi al Milano Forum. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti avranno dunque la possibilità di giocare in casa la prima fase della 41esima edizione del campionato europeo per conquistare l’accesso alle fasi a eliminazione diretta di Berlino.

L’evento è stato ufficialmente presentato oggi a Milano alla presenza del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della FIP Giovanni Petrucci, dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, del FIBA Executive Director Europe Kamil Novák, del Presidente del Comitato Organizzatore del Girone di Milano Raffaele Pagnozzi, del CT Meo Sacchetti e dell’Azzurro Danilo Gallinari.

È stato anche ufficialmente acceso il Countdown Clock fornito da Tissot, Official Timekeeper FIBA EuroBasket 2022.

L’orologio scandirà tutti i 100 giorni che mancano alla prima palla a due del girone di Milano, che si aprirà ufficialmente il 2 settembre alle 14.15 con il match tra Ucraina e Gran Bretagna.

Gli Azzurri esordiranno lo stesso giorno alle 21.00 contro l’Estonia, Nazionale emergente e partner scelto dall’Italia per la promozione del girone di Milano. Completano il Gruppo C Croazia e Grecia, che si affronteranno il 2 settembre alle 17.00.

Queste le parole del sindaco Sala: “Che il ritorno in Italia di questa straordinaria manifestazione sportiva avvenga a Milano ci rende molto onorati e orgogliosi. La nostra è una città che ama il basket e che ha una grande storia, un importante presente e un futuro in questo sport. Il conto alla rovescia che parte oggi ricorda quanto sia importante arrivare pronti ai grandi eventi: l’EuroBasket 2022 è uno di questi; e ancora una volta Milano non deluderà le aspettative”.

Mentre, Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro ha spiegato: “L’evento con la E maiuscola. La stessa di EuroBasket, un campionato europeo che finalmente, dopo 31 anni, torna in Italia seppure con un solo girone. Ricordo bene l’edizione del 1991 e fu una festa di sport e di basket che andò oltre lo splendido risultato. La FIP ha fatto molti sforzi per poter ospitare le partite di questo girone e per questo ringrazio il Comitato Organizzatore presieduto da Raffaele Pagnozzi, il nostro advisor commerciale Master Group Sport e tutta la struttura federale per il grande lavoro svolto. Ringrazio altresì il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l’enorme supporto che abbiamo ricevuto. Sull’onda degli ottimi risultati dello scorso anno, mi auguro che la squadra continui il suo percorso di crescita ma soprattutto mi auguro che i giorni di Milano siano una festa di sport e di basket. Il nostro movimento lo merita”.