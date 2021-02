EuroBasket 2022, l'Italia si arrende alla Macedonia del Nord

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italbasket di Meo Sacchetti. Gli azzurri vanno k.o nell’ultimo match delle qualificazioni a Euro 2022 e si arrendono per 87 a 78 alla Macedonia del Nord che era costretta a vincere per sognare la qualificazione contro un Italia che invece è già certa del posto.

Sacchetti concede anche spazio ai giovani e ai debuttati con 17 punti con 8 assist di Marco Spissu, gli 11 di Gabriele Procida e i 10 di Giordano Bortloani.

Chiusa questa parentesi, l’Italia scenderà in campo solo nel pre olimpico di Belgrado che si giocherà dal 22 giugno e il 4 luglio: avversarie, nella prima fase, saranno Porto Rico e Senegal

OMNISPORT | 21-02-2021 16:13