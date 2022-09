Eurobasket, Italia ko contro l'Ucraina: ora si complica il percorso

05-09-2022 23:17

Brutta sconfitta per l’Italia del basket, una sconfitta che non ci voleva contro l’Ucraina, che ci batte 84-73 e complica terribilmente il nostro percorso in questo Europeo.

17 punti di Polonara e 14 di Fontecchio non sono sufficienti agli azzurri, che pagano un parziale da mani nei capelli di 27-16 subito nell’ultimo quarto. Impossibile fare meglio con questo score nell’ultima parte del match.

L’Ucraina rimane dunque al primo posto del girone e si contenderà il primato con la Grecia. L’Italia ritorna a giocare martedì nella gara contro la Croazia, contro la quale servirà assolutamente trovare il successo per garantirsi la qualificazione agli ottavi ed evitare, per quanto possibile, il quarto posto che vorrebbe dire l’incrocio con la Serbia di Jokic e Micic.

I roster dell’incontro:

Italia: Polonara 17, Spissu 11, Tonut 9, Fontecchio 14, Melli 2; Mannion 8, Biligha, Datome 3, Ricci 9. N.e.: Pajola, Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco.

Ucraina: Bliznyuk 4, Herun 5, Mykhailiuk 25, Len 3, Lukashov; Bobrov 2, Tkachenko 17, Pustoviy 8, Sanon 17, Sydorov 3. N.e.: Skapintsev, Zotov. All.: Mikhelson.

La classifica del gruppo C:

1. Grecia (3-0), 2. Ucraina (3-0), 3. Croazia (2-1), 4. Italia (1-2), 5. Estonia (0-3), 6. Gran Bretagna (0-3).