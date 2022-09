Eurobasket: la Grecia batte la Croazia, la Serbia strapazza i Paesi Bassi

03-09-2022 09:35

Seconda giornata dell’Europeo di basket 2022 ed esordio nella manifestazione per le squadre dei gironi C e D. Nel gruppo dell’Italia vincono anche la Grecia di Giannis Antetokounmpo, 89-85 alla Croazia, e l’Ucraina, che riesce a battere la Gran Bretagna per 90-61.

Nell’altro girone largo successo per la Serbia di Nikola Jovic, 100-76 nei confronti dei Paesi Bassi. Vincono poi Israele, 89-87 alla Finlandia, e Polonia, 99-84 alla Repubblica Ceca.

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata e le classifiche dei due gironi.

Girone C

Ucraina – Gran Bretagna 90-61 (Mykhailiuk 17, Nelson 16)

Croazia – Grecia 85-89 (Smith 23, Antetokounmpo 27)

Italia – Estonia 83-62 d.t.s. (Fontecchio 19, Kriisa 20)

Classifica

Ucraina 1-0

Italia 1-0

Grecia 1-0

Croazia 0-1

Estonia 0-1

Gran Bretagna 0-1

Girone D

Israele – Finlandia 89-87 (Avdija 23, Markkanen 33)

Polonia – Repubblica Ceca 99-84 (Ponitka 26, Vesely 17)

Serbia – Paesi Bassi 100-76 (Jokic 19, De Jong 28)

Classifica

Serbia 1-0

Polonia 1-0

Israele 1-0

Finlandia 0-1

Repubblica Ceca 0-1

Paesi Bassi 0-1