Eurobasket, la Spagna va in finale: Germania rimontata

La seconda finalista degli Europei di basket è la Spagna. La nazionale iberica allenata da Sergio Scariolo è riuscita a battere in rimonta la Germania per 96-91. E ci sarà così la sfida alla Francia domenica nell’ultimo atto della manifestazione a Berlino per la conquista dell’oro europeo. I tedeschi sfideranno la Polonia per il bronzo.

La Spagna chiude il primo periodo sul 27-24, ma poi la Germania sale in cattedra nel secondo e all’intervallo lungo è avanti 51-46. Tedeschi in vantaggio anche dopo il terzo per 71-65. Nell’ultimo quarto gli iberici fanno una grande rimonta, salvo poi rischiare fino al 96-91 finale. Top scorer con 30 punti Schroder, tra gli spagnoli 29 di Brown.