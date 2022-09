Eurobasket, l'Italia sfida questa sera l'Ucraina

05-09-2022 15:51

Terzo impegno a Eurobasket per l’Italia di Gianmarco Pozzecco. Questa sera, alle 21.00 gli azzurri affronteranno l’Ucraina, in testa nel girone C con la Grecia.

La squadra italiana, che ha vinto il primo match con l’Estonia e perso con la Grecia deve vincere e spera di ottenere la migliori posizione possibile nel raggruppamento per strappare il pass per gli ottavi a Berlino.

Italia e Ucraina si sono recentemente sfidate in occasione delle qualificazioni Mondiali a Riga (il 24 agosto), con la vittoria degli azzurri grazie ai 20 punti di Simone Fontecchio (vittoria finale per 97 a 89). Nove i precedenti tra le due squadre con la Nazionale italiana che per sette volte ha avuto la meglio. Tre le sfide in campo Europeo c’è un bilancio di 2-1 per l’Italia.