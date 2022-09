Eurobasket, si ferma il sogno dell'Italia: battuta dalla Francia

14-09-2022 19:24

Dopo il grande successo agli ottavi sulla Serbia di Nikola Jokic, l’Italia di Gianmarco Pozzecco ferma la sua corsa contro la Francia nel quarto di finale dell’Eurobasket. La partita di Berlino si chiude così con la sconfitta degli Azzurri per 93-85 solo dopo un tempo supplementare, con i transalpini che vincono ancora come ai quarti delle Olimpiadi di Tokyo di un anno fa.

Una partita complicata che vede una buona Francia nel primo quarto, in grado di tirare bene dalla lunga distanza e chiudere 27-20 il parziale. Nel secondo periodo le due squadre fanno gli stessi pochi punti e all’intervallo lungo si va sul 38-31 per i transalpini.

La svolta arriva nel terzo quarto dove l’Italia riesce a fare 31 punti, 11 in più degli avversari. Il match viene ribaltato con la grande prestazione nel finale specie di Datome e Mannion. 62-56 per gli Azzurri a dieci minuti dalla fine, poi nel quarto periodo la gara resta in equilibrio fino all’ultimo. Ottimi canestri di Fontecchio e Spissu, ma nel finale i francesi recuperano tutto il divario e si chiude sul 77 pari.

L’inerzia del match è ormai tutta dalla parte dei transalpini che all’overtime fanno meno errori degli Azzurri e vanno a vincere la partita con otto punti di scarto per il 93-85 finale. L’Italia saluta ai quarti, la Francia va tra le prime quattro assieme a Germania, Spagna e una fra Slovenia e Polonia.

Il tabellino

FRANCIA-ITALIA 83-75 dts

Francia: Yabusele 15, Fournier 17, Albicy, Gobert 19, Tarpey 8; Okobo, M’Baye, Luwawu-Cabarrot 13, Heurtel 20, Maledon, Poirier, Fall. All: Collet.

Italia: Spissu 21, Tonut 4, Melli 10, Fontecchio 21, Polonara 9; Mannion 4, Biligha, Tessitori, Ricci 4, Baldasso, Pajola, Datome 12. All: Pozzecco.