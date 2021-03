EuroCup, Djordjevic: "Affrontiamo una squadra d'esperienza"

Iniziano domani, 23 marzo, i quarti di finale dei playoff di EuroCup Basketball. La Virtus Bologna (alle 20.45, in casa) cercherà di difendere la propria imbattibilità in competizioni europee contro la Joventut Badalona.

Alla vigilia le parole di Coach Sasha Djordjevic: “Una bellissima sfida contro contro una Società storica che, poco a poco, sta cercando di tornare alla ribalta dei grandi palcoscenici europei e ci sta riuscendo attraverso l’ottimo lavoro del settore giovanile. Stanno facendo un lavoro straordinario, lo prova il fatto che 10 giocatori e l’allenatore siano cresciuti nella cantera della Joventut”.

E poi: “Affrontiamo una squadra dall’ I.Q. cestistico altissimo, ricca di giocatori di esperienza, come Tomic e Ribas, che hanno portato tanto del loro bagaglio di esperienza di Eurolega, e di qualità nel playmaking e nelle letture di gioco come Bassas e Dimitrijevic. Dovremo essere fisicamente molto tosti e mentalmente pronti per fronteggiare qualsiasi tipo di soluzione tattica che avranno preparato sfruttando anche il fatto che non hanno giocato nell’ultimo turno di Campionato”.

OMNISPORT | 22-03-2021 21:12