Eurocup, Virtus Bologna al test Patrasso. Scariolo: “Sfida importante”

14-12-2021 18:33

Dopo la vittoria di sei giorni fa contro Lubiana, la Virtus Bologna cercherà di confermarsi come seconda forza del Gruppo B di Eurocup andando a caccia dell’ennesima vittoria nella competizione contro il Promitheas Patrasso, una delle compagini elleniche più temibili in circolazione.

“Ci attende un’altra sfida importante nel nostro cammino in EuroCup, Patrasso è una delle società più in crescita e ambiziose del Campionato greco, una delle migliori squadre dietro le tradizionali Olympiakos e Panathinaikos” ha spiegato coach Scariolo in sede di presentazione.

“Hanno giocato in modo non continuo in EuroCup ma è ricca di talento, hanno buoni tiratori e buoni stoppatori, Zouros sta portando sempre di più la sua mentalità ed esperienza” ha continuato l’allenatore virtussino prima di focalizzarsi sui propri giocatori.

“Noi siamo consapevoli di essere in una situazione in cui dobbiamo lottare in ogni possesso, in ogni vittoria; abbiamo le rotazioni corte, ma allo stesso tempo stiamo lottando nella maniera giusta e siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, la squadra sta rendendo orgogliosi i tifosi”.

