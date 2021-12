08-12-2021 22:16

Nella sesta giornata di Eurocup la Virtus Segafredo Bologna ha vinto a Lubiana contro il Cedevita Olimpija per 104-101. Seconda vittoria consecutiva per le V Nere nel gruppo B con 21 punti di Marco Belinelli e 19 punti, 4 rimbalzi e 9 assist di Milos Teodosic. Nel gruppo A ennesima sconfitta invece per la Dolomiti Energia Trentino che, avanti 93-90, subisce un parziale di 7-2 e viene sconfitta dalla Lokomotiv Kuban per 97-95.

OMNISPORT