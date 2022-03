Eurocup: Virtus in casa, Reyer in Spagna

16-03-2022 10:08

Serata di Eurocup quest’oggi che interessa da vicino due formazioni italiane, Venezia e Bologna.

Le Reyer è attesa da un trittico di trasferte molto importanti in coppa. Valencia è la prima. Gli spagnoli sono al momento al secondo posto della classifica del giorne B e vengono da due successi consecutivi, uno contro la Virtus Bologna e uno contor i francesi del JL Bourg. La Reyer invece, dopo aver messo in fila tre successi consecutivi contro Ulm, Buducnost e Gran canaria, è caduta nell’ultimo turno in casa contro la Virtus Bologna.

“La prima delle tre trasferte consecutive che apre il nostro tour de force di coppa ci vede impegnati contro una formazione dalla tradizione e dal roster di primissimo livello. Dubljević, Tobey, Rivero, Pradilla e Labeyrie sono tutti grandi giocatori e dentro l’area dovremo trovare le chiavi giuste per limitare la loro forza fisica. López-Arostegui, Claver e Prepelic sono giocatori di un’intensità e imprevedibilità assoluta, la nostra arma sarà quella di controbattere fisicamente usando i nostri piccoli in contropiede”. Così l’assistant coach Gianluca Tucci nel pre match di Valencia-Venezia.

La Virtus Bologna invece ospita il Cedevita Olimpija Ljubljana. Mancherà in panchina Sergio Scariolo, fermato dal Covid-19, ma le V nere, ritroveranno Alessandro Pajola, negativizzatosi e vedranno l’attesissimo esordio di Toko Shengelia. Dopo tre sconfitte consecutive, contro Ulm, Buducnost e Valencia, Bologna è tornata al successo prima contro il Bursaspor e poi contro Venezia nel derby italiano dell’ultimo turno di Eurocup.

“Affrontiamo una squadra che si trova in un buon momento di forma come dimostrano le ultime quattro partite in EuroCup tutte vinte e in più, hanno alzato il livello con l’aggiunta di Dragic. Nelle ultime quattro gare, i nostri avversari, hanno segnato una media di 99 punti e per ciò sarà importante avere un buon equilibrio in transizione, tenere il ritmo basso, essere pronti a negare canestri facili, questo è il primo obiettivo. Dopo di che essere solidi a metà campo e controllare i rimbalzi, ma allo stesso tempo dovremo giocare la nostra pallacanestro in attacco come abbiamo fatto fino ad ora.” Queste le parole dell’assistant coach Andrea Diana, che guiderà la Virtus dalla panchina.

Per entrambi i match, palla a due alle ore 20.30.

OMNISPORT