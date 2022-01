Eurocup, Virtus opaca in Germania: Ulm passa 84-68

25-01-2022 21:13

Non c’è storia alla Ratiopharm Arena dove, nell’undicesimo turno di Eurocup, Ulm batte nettamente la Virtus Bologna dando alla compagine di Scariolo il quarto dispiacere stagionale nella seconda competizione continentale.

Guidati da Jaron Blossomgame (top scorer della gara con 20 punti) e Semaj Christon (14), i tedeschi scappano subito nel 1° quarto (22-15) e, imprimendo il proprio ritmo al match, non si guardano più indietro andando a fissare al 40’ un emblematico 84-68.

Le V Nere, prive di Teodosic, Hervey (infortunati) e Mannion (positivo al Covid-19), a parte uno sprazzo nel secondo quarto (chiuso 23-19) non riescono mai ad entrare in partita e a ricucire il gap con gli avversari i quali, approfittando di una gran serata a rimbalzo (47-30 il computo complessivo), non fanno prigionieri andando a conquistare con merito la sesta vittoria nella manifestazione.

Restano sei anche i successi della Virtus, ora tallonata in classifica proprio da un’Ulm che, col passivo inferto stasera ai felsinei, ha ribaltato anche la differenza canestri a proprio favore (all’andata finì 87-76 per Belinelli e compagni).

Di seguito il tabellino della gara.

Ratiopharm Ulm: Christon 14, Felicio 9, Blossomgame 20, Thornwell 10, Stoll 3, Bretzel, Herkenhoff 3, Klepeisz 12, Krimmer, Jallow 8, Zugic 5, All.re McCoy

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 14, Belinelli 13, Pajola, Alibegovic 8, Ruzzier, Jaiteh 8, Alexander 7, Ceron, Sampson 2, Weems 14, Cordienier 2, All.re Scariolo

OMNISPORT