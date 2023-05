Tramite la Bobo Tv Adani commenta la gara tra Milan ed Inter: “L'Inter è forte come squadra. Il Napoli soffre il Milan, mentre il Milan non gioca contro l’Inter"

11-05-2023 15:10

Dopo la gara d’andata dell’euroderby di Champions League tra Milan ed Inter, arrivano i consueti commenti dei Daniele Adani. Tramite la Bobo Tv, l’ex giocatore dell’Inter ha detto la sua riguardo la partita di ieri sera ed ha analizzato la gara di Skriniar.

Adani, uno dei quattro protagonisti del programma creato da Vieri, ha detto: “Quante ne abbiamo sentite quando dicevamo che Skriniar andava ceduto? Sembrava che ci volesse la respirazione artificiale senza di lui. Ora lui dov’è? Si sente la mancanza? Questo non perché lui non vale, ma perché l’Inter è forte come squadra. Darmian è uno applicato, ha sempre beneficiato del lavoro di squadra. Il Napoli soffre il Milan, mentre il Milan non gioca contro l’Inter. La verità è una. Le ultime tre gare non ha mai visto palla. Se sta basso perde i duelli con l’Inter, se sta alto gli beccano alle spalle”.