Eurolega, al Barcellona lo scontro al vertice col CSKA

La partita clou della ventesima giornata di Eurolega era quella di Mosca tra il CSKA, capolista della regular season e il Barcellona, secondo. Hanno vinto i catalani per 88-75 portandosi così a una sola lunghezza dai russi in classifica grazie principalmente ai 25 punti di Cory Higgins, il grande ex vincitore di due Eurolega coi moscoviti.

Questi i risultati odierni della ventesima giorrnata della regular season di Eurolega: CSKA Mosca-Barcellona 75-88, Fenerbahce-Panathinaikos 100-74, Zenit San Pietroburgo-Zalgiris Kaunas 77-65, Bayern Monaco-Real Madrid 76-81 dopo un’overtime, Olympiakos Pireo-ASVEL Villeurbanne 63-69, Valencia-Stella Rossa Belgrado 91-71.

Classifica della regular season (partite vinte-partite perse):

CSKA Mosca 15-5

Barcellona 14-6

Real Madrid 13-6

Zenit San Pietroburgo 12-6

AX Armani Exchange Milano 12-7

Bayern Monaco 12-8

Anadolu Efes Istanbul 11-9

Zalgiris Kaunas 11-9

Valencia 11-9

Olympiacos Pireo 10-9

Fenerbahce Istanbul 10-10

Maccabi Tel Aviv 9-11

Baskonia Vitoria 9-11

ALBA Berlino 7-13

Panathinaikos Atene 6-13

Stella Rossa Belgrado 6-13

ASVEL Villeurbanne 6-13

Khimki 2-18

OMNISPORT | 15-01-2021 23:54