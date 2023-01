Eurolega, beffa per la Virtus Bologna: vince l'Olympiacos

12-01-2023 22:54

È stata una lunga e difficile battaglia, ma alla fine la Virtus Bologna è uscita sconfitta dal match giocato in casa contro l’Olympiacos, valido per il 19° turno della regular season di Eurolega, il secondo del girone di ritorno. Partita persa per soli due punti con l’85-83 finale in favore dei greci.

Una partita in equilibrio già nel primo quarto alla Segafredo Arena, con il 22 pari alla prima sirena. Poi l’Olympiacos è riuscito ad allungare un po’ nel secondo periodo grazie a Vezenkov arrivando all’intervallo sul 42-38. Nella ripresa greci ancora avanti fino al 63-53 a dieci minuti dalla fine.

Poi però nell’ultimo quarto la bella rimonta della Virtus Bologna, trascinata da Shengelia fino addirittura al sorpasso a quattro dalla sirena. Nel finale la differenza viene fatta dai fischi arbitrali. Chiamato un fallo a Ojeleye e questo ha scatenato l’ira di Teodosic, espulso per doppio tecnico.

Questo ha cambiato del tutto la partita fino all’85-83 conclusivo. Decisivi anche gli errori a pochi secondi dal termine di Lundberg e Mickey. Seconda sconfitta di fila in casa per la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo, a cui non sono bastati i 21 punti dello stesso Teodosic e i 13 di Ojeleye.

Vezenkov a quota 22 e McKissic a 21 i migliori per l’Olympiacos di Georgios Bartzokas. Di certo è andata meglio rispetto all’andata dello scorso 9 dicembre: al Pireo 117-71 per i greci. Diventano undici le sconfitte di Bologna in quest’Eurolega, ora a due partite di distanza dalla zona playoff.