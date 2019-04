Eurolega, così in tv giovedì e venerdì

Ultimo turno in Eurolega, con tre posti da assegnare per i playoff e le prime cinque posizioni già definite. Particolarmente interessante la giornata di giovedì, con tutte partite valide per la lotta per le prime otto: spicca la quasi contemporaneità tra CSKA-Baskonia e Efes-Milano. Maccabi e Olympiacos, impegnate venerdì, stanno alla finestra, in attesa di sapere se gli impegni del venerdì saranno validi per continuare a inseguire la postseason.

Il programma e le dirette tv della 30esima giornata:

Giovedì 4 aprile

Ore 19:00 CSKA Mosca – Kirolbet Baskonia (diretta Eurosport Player)

Ore 19:30 Anadolu Efes Istanbul – Ax Armani Exchange Milano (diretta Eurosport Player)

Ore 20:00 Panathinaikos Atene – Buducnost Podgorica (diretta Eurosport Player)

Ore 21.00 Real Madrid – Zalgiris Kaunas (diretta Eurosport Player)

Venerdì 5 aprile

Ore 19:45 Fenerbahce Istanbul – Maccabi Tel Aviv (diretta Eurosport Player ed Eurosport 2)

Ore 20:00 Bayern Monaco – Herbalife Gran Canaria (diretta Eurosport Player)

Ore 20:30 Olympiacos Pireo – Darussafaka Istanbul (diretta Eurosport Player)

Ore 21:00 Barcellona – Khimki Mosca (diretta Eurosport Player)

