Eurolega: CSKA e Anadolu Efes inarrestabili, doloroso ko Bayern

Nessun particolare problema in Eurolega per l’Anadolu Efes, capace di schiantare il Panathinaikos con il finale di 85-65 e di confermare il terzo posto in classifica, davanti all’Olimpia Milano quarta. Partita in cassaforte già all’intervallo lungo, quindi i turchi rendono il divario ancora più ampio accelerando ulteriormente nel quarto parziale.

Ben più complesso il compito del Real Madrid, capace di imporsi a Lione contro l’Asvel con il punteggio di 74-71 e qualche brivido. Doloroso invece il ko del Bayern, che a Valencia perde per 83-76 una partita nata male e che sembrava aver raddrizzato nel terzo quarto. Il crollo finale, invece, è fatale ai bavaresi: ora sono quinti alle spalle dell’Olimpia.

Chi continua la propria corsa senza particolari problemi è il CSKA Mosca, che si impone sulla Stella Rossa per 87-72. Fuori dalla zona playoff vince il Maccabi Tel Aviv, grazie all’88-81 in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas.

OMNISPORT | 25-03-2021 23:08