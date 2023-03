Eurolega: l'Olimpia liquida il Bayern e ora ci crede

La squadra di Messina batte i tedeschi e mette nel mirino il match della prossima settimana contro l'Efes

24-03-2023 23:29

L’Olimpia Milano continua la sua rimonta in Eurolega: la squadra di Messina ha travolto al Forum d’Assago il Bayern Monaco, firmando la sua ottava vittoria nelle ultime nove partite della massima competizione continentale.

I playoff sono ancora possibili: la prossima settimana è attesissima la sfida contro l’Efes, decisiva per restare in corsa e sperare ancora nella qualificazione. Anche se il destino dei meneghini dipende anche dai risultati delle altre squadre.

L’Olimpia si è imposta per 99-74 sui bavaresi, restando sempre in controllo del match dopo un grande avvio di partita. Il top scorer per Milano è stato ancora Napier con 20 punti, 14 per Luwawu-Cabarrot.

“Tutti hanno giocato bene e partecipato alla vittoria – le parole di Messina -. La buona notizia sono i 16 buoni minuti di Shavon Shields, che sembra avvicinarsi al tornare il vero Shavon. Sono molto contento perché abbiamo giocato davvero una buona partita. Adesso dobbiamo pensare una partita alla volta e vedremo cosa accadrà”.