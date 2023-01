Eurolega, l'Olimpia sfida il Baskonia: debutta Shabazz Napier

Doppio turno di Eurolega al Forum di Milano: questa sera alle 19.00 arriva il Baskonia

31-01-2023 09:05

Il turno con doppio impegno di EuroLeague per l’Olimpia si consumerà interamente al Mediolanum Forum contro due squadre in piena lotta per i playoff, Baskonia e Stella Rossa.

La squadra basca è reduce dalla vittoria in rimonta dopo un tempo supplementare contro l’Efes. La scorsa settimana ha sostituito Pierria Henry con Max Heidegger, debuttante in EuroLeague ma da qualche anno protagonista in Europa.

L’Olimpia ha aggiunto Shabazz Napier per tentare di ovviare alla sequenza di infortuni, avvicinandosi il periodo decisivo della stagione, che ha minato il cammino della squadra. All’altezza del Round 22, Kevin Pangos ha saltato oltre la metà delle partite giocate, Shavon Shields c’è stato solo per due gare e una frazione di una terza. Senza i 55-60 minuti dei due titolari, l’Olimpia ha retto solo a tratti. La gara con Baskonia sarà anche la prima quest’anno senza il Capitano, Nicolò Melli.

Così Ettore Messina “Indipendentemente dalla classifica e dagli assenti, incluso lo stop cui è costretto Melli, cercheremo di fare tutto il possibile per vincere davanti al nostro pubblico contro un avversario prestigioso, che gioca ad alto ritmo, ha l’attacco più produttivo dell’EuroLeague, profondità e tanta fiducia. Per noi sarà fondamentale limitare le palle perse, avere pazienza in attacco e controllare i rimbalzi per tentare di dettare il ritmo oltre a prestare grande attenzione ai tanti tiratori di Vitoria. Anche se ha svolto solo un allenamento con la squadra faremo esordire Shabazz Napier nella speranza ci possa già dare un po’ di minuti in un settore in cui serve”.