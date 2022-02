Eurolega, la sesta di fila non arriva: Olimpia ko col Fenerbahce

03-02-2022 22:20

Non arriva la sesta vittoria di fila in Eurolega per l’Olimpia Milano. I ragazzi di Ettore Messina in attacco non ingranano e il Fenerbahce ne approfitta, trionfando alla fine al Forum 60-71.

Nel primo quarto il match per l’Olimpia Milano parte subito in salita. I padroni di casa si sbloccano dopo un po’ di minuti e, nonostante riescano a tenere testa al Fenerbahce all’inizio, crollano 18-12 sotto i colpi di Floyd. Nel secondo quarto la storia non cambia. I turchi prendono il controllo del match, toccando anche il più 16. Ettore Messina è costretto a chiamare timeout. Milano si sveglia e Dalaney trascina i suoi sul -9 a metà gara.

Nel secondo tempo non si ferma la rimonta dell’Olimpia Milano. A Delaney si unisce anche Hines, i due riescono a portare il match addirittura in parità sul 43-43. Il Fenerbahce non riesce a trovare il canestro anche grazie alla difesa avversaria. Dopo esser tornata in partita, l’Olimpia se la lotta alla pari con i turchi, che reagendo riescono comunque a tenere sempre la testa avanti fino alla fine del match. Datome e compagni faticano in attacco nel quarto decisivo e devono soccombere agli avversari, che trionfano 60-71.

