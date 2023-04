Eurolega, la Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano all'ultimo turno

La stagione europea delle due italiane si chiude con il successo delle V nere per 89-84. Top scorer Hackett.

13-04-2023 23:39

Non c’era ormai più niente in palio, solo l’orgoglio di vincere il derby tutto italiano nel 34° e ultimo turno della regular season di Eurolega. Fra le due squadre, entrambe già eliminate, a prevalere è stata la Virtus Bologna che ha battuto davanti al pubblico amico della Segafredo Arena l’Olimpia Milano per 89-84. Ospiti che chiudono comunque davanti in classifica.

Incontro molto equilibrato già dai primi minuti con le due formazioni pronte a giocare sempre a viso aperto. Bene da subito Daniel Hackett, ma con la tripla di Gigi Datome l’Olimpia ha chiuso avanti il primo quarto 26-22. Nel secondo Milano ha trovato l’allungo con Kevin Pangos fino al +14, ma poi Bologna si è rifatta sotto e ha chiuso a -8 all’intervallo lungo: 47-39 per l’Olimpia.

A inizio ripresa il vantaggio di Milano si è ridotto sempre più fino alla prima parità raggiunta da Hackett. Bene anche Marco Belinelli e la Virtus si è così portata a -3 a dieci minuti dal termine: 68-65 per l’Olimpia. Nel quarto periodo il sorpasso di Bologna è arrivato con Mam Jaiteh, poi trascinati da Belinelli e Hackett il margine è salito anche a nove punti. Alla fine, è +5: 89-84 Virtus.

Bologna trascinata così dai 25 punti di Hackett e i 21 di Belinelli. Per Milano il migliore è stato invece Johannes Voigtmann con 19 punti. L’Eurolega amara delle due italiane si chiude qui: 15 vinte e 19 perse per l’Olimpia di Ettore Messina, 14 vinte e 20 perse per la Virtus di Sergio Scariolo. Per entrambe ora la testa andrà tutta sullo scudetto.