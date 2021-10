Eurolega, l'Olimpia chiamata alla sfida Bayern

26-10-2021 10:41

Questa sera, l’Olimpia milano, torna in campo in Eurolega per una sfida ricca di corsi e ricorsi storici, ovvero quella contro il Bayern. Dolce il ricpordo dell’ultima sfida che permise ai milanesi i raggiungere le Final Four per la prima volta in 29 anni.

L’Olimpia dovrò scendere in campo senza poter fare affidamento su Malcolm Delaney, forse il giocatore più in forma, quattro gare in fila in doppia cifra, il migliore nel complesso nella serie di un anno fa. Entrambe le squadre hanno vinto l’ultimo turno in volata, l’Olimpia contro l’ASVEL rientrando da meno 16, il Bayern a Kaunas anche lei da meno 16, nel primo tempo, finendo per prevalere di due punti. In campionato, hanno vinto entrambe in trasferta, l’Olimpia a Bologna, il Bayern a Francoforte.

