Eurolega, nuova vittoria per l'Olimpia Milano: battuta la Stella Rossa

Secondo successo di fila per la formazione di Messina, che dopo il Baskonia sconfigge al Forum anche i serbi.

02-02-2023 22:51

Se in campionato l’Olimpia Milano è al primo posto a pari punti con la Virtus Bologna, in Eurolega quest’anno la situazione è molto più complicata con una classifica davvero deficitaria. Però la formazione di coach Ettore Messina ha appena concluso una settimana europea molto bella, con due vittorie di fila davanti al pubblico amico. Al Mediolanum Forum, dopo il Baskonia, è infatti caduta anche la Stella Rossa.

74-68 il punteggio finale in favore dell’Olimpia Milano, che ha vinto così di sei punti proprio come 48 ore prima contro la squadra spagnola. La squadra di casa è stata in vantaggio di fatto per tutta la durata della partita, chiudendo 22-18 alla prima sirena. Il secondo quarto è andato anche meglio con la schiacciata finale di Hines, dopo una bella giocata di Baron, e il vantaggio salito in doppia cifra: 45-32.

Dopo l’intervallo lungo Milano ha mantenuto comunque un buon ritmo, salvo perdere qualche punto di vantaggio e chiudere 59-49 a dieci minuti dal termine. Nell’ultimo quarto un bel parziale della Stella Rossa ha riportato sotto i serbi, ma poi con le triple di Hall e i bei canestri di Voigtmann l’Olimpia si è portata a casa il match con sei lunghezze di vantaggio, per il 74-68 finale.

Tre i giocatori di Milano in doppia cifra a fine partita, con i 15 punti di Baron, i 14 di Hall e i 10 di Davies. Top scorer del match però Bentil della Stella Rossa con 17, 11 per Vildoza. Questa è stata l’ottava vittoria stagionale in Eurolega per l’Olimpia, distante ancora quattro partite dalla zona playoff. Un po’ più sopra in classifica la formazione di Belgrado, alla tredicesima sconfitta.