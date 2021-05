Eurolega, Olimpia-Bayern: la carica di Messina e Datome

Per stabilire chi accederà alla Final Four di Eurolega sarà necessaria Gara 5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, dopo che la squadra tedesca di Trinchieri pareggia la serie vincendo sul filo di lana gara-4. Zach LeDay in Gara 1, Kevin Punter in Gara 2, Vladimir Lucic in Gara 3 e Paul Zipser in Gara 4 sono stati gli uomini copertina, tutti diversi, di una serie che è arrivata all’atto decisivo.

Vittoria per Olimpia in Gara 1 in rimonta, vittoria in Gara 2 difendendo il vantaggio. Poi il recupero del Bayern, ma in ordine inverso. A turno sono stati protagonisti anche Sergio Rodriguez (26 punti nelle prime due partite), Malcolm Delaney (28 nella seconda prova di Monaco), Shavon Shields da una parte; Wade Baldwin, DJ Seeley, Jalen Reynolds dall’altra.

Nell’arco delle 4 gare, poi, l‘Olimpiai n termini di punti ha fatto leggermente meglio del Bayern: 320 a 317. Il Bayern ha vinto 11 volte per un singolo possesso di differenza, l’Olimpia è stata capace di batterla due volte, di uno e due punti di scarto nell’arco della stagione.

Da questi pochi numeri si capisce come Gara 5 sarà davvero sul filo del rasoio per entrambe le formazioni. Alla vigilia della sfida decisiva, che inizierà martedì 4 maggio alle 20.45 ( visibile in diretta su Discovery+ ed Eurosport Player) al Mediolanum Forum, coach Ettore Messina non ha grandi parole da sprecare:

“E’ una Gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione”.

A queste si aggiungono le parole dell’ex NBA, ala piccola dell’Olimpia, Gigi Datone:

“E’ stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo Gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia nel tentativo di centrare un traguardo storico. Dall’inizio dell’anno lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare partite di questa importanza, per cui la vivremo con grande determinazione”.

Incollatevi al teleschermo allora appassionati di Eurolega, Gara 5 sarà davvero al cardiopalma.

OMNISPORT | 03-05-2021 15:54