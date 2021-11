Eurolega, Olimpia show. Messina: "Vincere qui non è semplice"

12-11-2021 21:29

Olimpia Milano devastante col Fenerbahce in Eurolega, partita chiusa 43-68. Grande soddisfazione per Ettore Messina: “Complimenti ai miei giocatori, sono stati in grado di difendere con la stessa intensità ed efficacia per tutti i 40 minuti e almeno nel primo e nel terzo periodo anche in attacco hanno fatto le cose giuste. Vincere su questo campo non è mai facile, in questa atmosfera, sicuramente loro hanno avuto una serata negativa, ma avevano appena vinto a Mosca, di sicuro la nostra è stata una serata positiva”.

Sul tiro da tre: “C’è una statistica interessante. Per avere successo in EuroLeague devi tirare tanto e bene da tre dagli angoli. E’ qualcosa che cerchiamo di fare, ma dipende dalla circolazione di palla, da quanto bene la muovi, quindi quello che vogliamo è costruire delle buone opportunità. Poi come diceva il mio capo a San Antonio, Gregg Popovich, molte volte il risultato dipende da quanto bene tiri da tre punti. E’ molto semplice. E finchè è così cercheremo di trarne vantaggio”.

OMNISPORT