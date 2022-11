Eurolega, per l'Olimpia sfida proibitiva ai campioni d'Europa dell'Efes

22-11-2022 11:37

Torna l’Eurolega con l’Olimpia in campo per una sfida proibitiva visto che al Mediolanum Forum arriva l’Anadolu Efes, campione in carica da due stagioni. Dopo questo match altra partita da brividi con la sfida alla formazione turca, il Fenerbahce primo in classifica.

L’Olimpia è reduce da quattro sconfitte consecutive, ma ha vinto ambedue le gare del turno doppio precedente, tutte in trasferta. Tra le buone notizie, con ancora tante assenze, l’esordio di Tim Luwawu-Cabarrot, medaglia d’argento olimpica ed europea, un giocatore con una buona esperienza NBA e nel pieno della maturità.

L’Efes ha lo stesso bilancio vinte-perse dell’Olimpia, 3-5: se Milano non ha ancora vinto in casa su tre tentativi, l’Efes non ha ancora vinto fuori casa, sempre su tre tentativi. I campioni d’Europa sono senza una delle loro star, Shane Larkin, infortunato anche se il rientro è considerato imminente, ma ci sono gli altri due tenori. Vasa Micic e Will Clyburn segnano circa 38 punti a partita in coppia.

Queste le parole di coach Messina: “Affrontiamo la miglior squadra d’Europa degli ultimi due anni, che ha tanto talento ed un eccellente organizzazione tattica garantita da Coach Ataman, che tra l’altro è un amico. Sappiamo che sarà una partita molto dura, in cui puntiamo a migliorare, in cui vogliamo esprimerci con personalità per poi vedere alla fine a che punto siamo”.