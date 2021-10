Eurolega, quinta vittoria di fila per l'Olimpia: ASVEL steso in volata

21-10-2021 22:47

L’Olimpia Milano non sbaglia un colpo: la squadra di Ettore Messina ha battuto per 73-72 al Forum l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, centrando la quinta vittoria su cinque partite di Eurolega.

L’Armani ha messo a segno una splendida rimonta: sotto di 14 punti all’intervallo lungo (26-40), i meneghini sono risaliti imperiosamente nel terzo quarto, fino al 51-51. Nell’ultimo periodo il testa a testa è stato deciso da una tripla di Devon Hall a 30 secondi dalla sirena.

Niente da fare per l’Asvel nonostante un fantascientifico Okobo da 25 punti, il top scorer di Milano è Shields a 15, mentre il man of the match è Nicolò Melli con 14 punti e 6 rimbalzi. Delaney a terra dopo la sirena, si spera nulla di grave per lui.

Prossimo appuntamento per l’Olimpia martedì prossimo contro il Bayern, in classifica Milano prima con cinque vittorie, anche se il Barcellona secondo ha una gara in meno.

