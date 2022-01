Eurolega, rinviata Olimpia Milano-Unics Kazan

11-01-2022 18:43

Si susseguono i rinvii in Eurolega, competizione che, come i campionati nazionali, si sta disputando in maniera tutt’altro che continuativa.

A tal proposito, le ultime squadre a subire una modifica del proprio schedule sono state Olimpia Milano e Unics Kazan, il cui match in programma originariamente giovedì 13 gennaio al Forum è stato rinviato a data da destinarsi.

“L’Unics ha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri della squadra stessa sono risultati positivi al COVID-19, il che non le permette di disporre del numero minimo di otto giocatori idonei a giocare” si legge nella nota rilasciata dall’Eurolega.

“A seguito del Regolamento Speciale COVID-19, approvato dall’ECA Shareholders Executive Board, ogni partita può essere riprogrammata fino a tre volte, in presenza di date disponibili. Euroleague Basketball coordinerà con entrambe le squadre le migliori opzioni per poter riprogrammare la partita. La nuova data sarà annunciata da Euroleague Basketball una volta ufficiale”.

