Eurolega, Walden regala la prima delusione all'Olimpia

26-10-2021 22:45

Arriva la prima sconfitta in Eurolega per l’Olimpia Milano. Uno scatenato Walden nel finale trascina il Bayern alla vittoria per 83-77.

Inizio di partita molto contratto per entrambe le squadre. I padroni di casa provano subito ad allungare con Hilliard e Walden, l’Olimpia soffre in difesa nella prima metà del primo quarto ma poi arriva la reazione grazie a Datome e Rodriguez. I ragazzi di Messina, con un parziale di 7-0, chiudono avanti i primi 10′. Il secondo quarto si apre con due brutte palle perse di Milano, ma due invenzioni di Hall regalano il controsorpasso Olimpia e Daniels firma i primi punti in Eurolega con la sua nuova squadra. I tedeschi approfittano dell’1/4 in lunetta degli avversari e tornano sopra ma Melli allo scadere firma il pareggio.

Nel secondo tempo i padroni di casa che tentano un nuovo allungo come a inizio partita, portandosi anche a più nove su Milano. L’ottima circolazione di palla dei tedeschi consente a Hilliard e Weiler-Babb di macinare punti ma l’Olimpia non molla. Mitoglou con quattro punti consecutivi accorcia le distanze, la squadra di Messina a 10′ dal termine si ritrova sotto di 5 punti. Ancora una volta il Bayern parte meglio nel quarto, con Milano costretta a rincorrere. A metà ultimo quarto però l’Olimpia prende in mano la partita e Datome, con cinque punti di fila, realizza il sorpasso con una bellissima tripla. La reazione questa volta è di Walden, che porta nuovamente i tedeschi in vantaggio e con due triple firma il più 10 a meno di 4′ deal termine. Datome e compagni provano a rimontare ma senza successo, arriva così la prima delusione in Eurolega.

OMNISPORT