Europa League 2021-2022, Atalanta-Olympiacos: le probabili formazioni

17-02-2022 09:49

Dopo essere stata eliminata nel girone di Champions League, perdendo la sfida decisiva in casa contro il Villarreal e aver visto sfumare una grande occasione, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini potrebbe onorare l’Europa League arrivando fino in fondo. Il primo ostacolo in questi play off sono i greci dell’Olympiacos.

Senza Duvan Zapata, in Atalanta Olympiacos Gasperini potrebbe anche decidere di far riposare Muriel: la soluzione sarebbe quella del falso nove, da capire chi potrebbe giocare davanti a tutti ma potrebbe toccare a Mihaila o Malinovskyi, a quel punto Pasalic agirebbe come trequartista con anche Boga che rientra nelle possibilità. Tra i pali sicuro titolare Musso.

Idee certamente più chiare per Pedro Martins a poche ore da Atalanta Olympiacos: l’allenatore dei greci dovrebbe puntare su un 4-3-3 con le due vecchie conoscenze Papastathopoulos e Manolas a proteggere i portiere Vaclik, e due terzini che sarebbero Lala e Reabciuk.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Pessina; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

OLYMPIACOS (4-3-3): Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Manolas, Reabciuk; A. Camara, Bouchalakis, M’Vila; Rony Lopes, El Arabi, Masouras. Allenatore: Pedro Martins

OMNISPORT