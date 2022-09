Europa League 2022-2023, Ludogorets-Roma: le probabili formazioni

08-09-2022 08:19

Prima giornata della fase a gironi anche per quanto riguarda l’Europa League. Dopo aver vinto la Conference, lo scorso anno, la Roma gioca sale di un gradino nelle competizioni europee e alle ore 18.45 giocherà a Razgrad, contro i bulgari del Ludogorets, campioni di Bulgaria.

I ragazzi allenati da Simundza sono reduci da una vittoria convincente per 6-0 in campionato e probabilmente cambieranno qualche interprete rispetto all’ultima formazione vista in campo appena tre giorni fa. Ci sarà sicuramente il capocannoniere di questa squadra, Tekpetey, con all’attivo 5 gol segnati e un assist in 7 giornate di campionato.

Il tecnico portoghese Mourinho invece, rischia di non poter contare su Tammy Abraham dopo il trauma contusivo alla spalla rimediato nella partita alla Dacia Arena. Chance dunque dal primo minuto per il gallo Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI

Ludogorets (4-2-3-1): Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera. All. Simundza

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Celik, Camara, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Belotti. All. Mourinho