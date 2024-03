Europa League, Atalanta-Sporting: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Al Gewiss Stadium ritorno dell'ottavo tra Atalanta e Sporting. Si parte dall'1-1 dell'andata: il dubbio di Gasperini, Amorim non rinuncia a Gyokeres

13-03-2024 11:34

Tutto in 90 minuti o poco più. L’Atalanta ospita lo Sporting nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che si giocherà giovedì 14 marzo con fischio d’inizio fissato alle 21:00. Di seguito le informazioni per vedere il match in tv e in streaming e le probabili formazioni.

Atalanta-Sporting: missione quarti per Gasperini

Si parte dall’1-1 dell’andata maturato allo stadio Alvalade, un risultato che lascia ancora aperto ogni scenario. Quello che si disputerà a Bergamo sarà il quarto e ultimo atto tra le due squadre nella competizione. Già, la Dea ha già affrontato i portoghesi nella fase a gironi: finora il bilancio è di un successo per i nerazzurri e due pareggi, l’ultimo dei quali porta le firme di Paulinho e Scamacca.

Dove vedere Atalanta-Sporting in diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Sporting, in programma giovedì 14 marzo alle 21:00, sarà trasmessa sia su Dazn sia su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (254). Per vedere il match che andrà in scena al Gewiss Stadium su Dazn, basta scaricare l’app sulla propria smart tv. Per quando riguarda la copertura in streaming dell’ottavo di ritorno di Europa League, l’incontro potrà essere seguito direttamente sul sito di Dazn oppure tramite le app di Dazn e Sky (SkyGo), disponibili su pc, smartphone e tablet. Infine su Now, tv in streaming di Sky.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sporting

Nel 3-4-1-2 di Gasperini dovrebbe rivedersi Musso tra i pali, mentre si va verso un terzetto difensivo composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, da destra a sinistra, potrebbero partire dal primo minuto Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri. Nessun dubbio su Koopmeiners, devastante con la Juventus, e Lookman. È invece ballottaggio tra Scamacca, protagonista della gara d’andata e partito titolare anche allo Stadium, e De Ketelaere.

Rispetto alla gara dell’andata, questa volta Amorim non rinuncerà alla stella Gyokeres. Il 25enne attaccante svedese è il pericolo numero uno della compagine lusitana: finora ha messo a referto 33 gol e 12 assist nelle 37 presenze accumulate tra le varie competizioni.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Sporting

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini

Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini Sporting Lisbona (3-4-3): Israel; Diomandè, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. Allenatore: Amorim

Israel; Diomandè, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. Allenatore: Amorim Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

L’arbitro

A dirigere il match, è l’arbitro svizzero Sandro Schärer, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023-2024 in programma giovedì 14 marzo alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assistenti Bekim Zogaj (SUI) e Jonas Erni (SUI), IV ufficiale Lukas Fähndrich (SUI), V.A.R. Fedayi San (SUI), A.V.A.R. Lionel Tschudi (SUI).

