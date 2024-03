Sporting-Atalanta, moviola: gol partita annullato allo scadere, che beffa per la Dea

La prova dell’arbitro Siebert nell’andata degli ottavi di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito quattro giocatori

07-03-2024 06:10

Berlinese prossimo ai 40 anni, Daniel Siebert – l’arbitro scelto dall’Uefa per Sporting-Atalanta, si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite male, come Milan-Chelsea del 2022) ma come se l’è cavata ieri il fischietto tedesco?

I precedenti di Siebert con la Dea

Siebert è un deja-vu per l’Atalanta, che mercoledì si ritroverà a esserne arbitrata al “José de Alvalade” contro i padroni di casa dello Sporting. Il direttore di gara dell’ottavo di andata di Europa League ha già fischiato i nerazzurri in due occasioni. Due pareggi, per la precisione. Il primo, il 28 settembre 2017 a Lione, utile al percorso verso il primo posto nel girone nella stessa competizione. Il, secondo, invece, il 3-3 di Berna con lo Young Boys il 23 novembre 2021, sarebbe pesato parecchio alla fine del girone di Champions League vinto dal Manchester United col Villarreal secondo perché vittorioso a Bergamo nella replica antineve del 9 dicembre successivo

Siebert ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn, con Schlager IV uomo, Dankert al Var e Dingert all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, di cui tre della squadra di Gasperini: Edwards (S), Hien, Scalvini, Djimsiti (A)

Sporting-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’85’ El Bilal Touré segna il gol del 2-1 per l’Atalanta con una spettacolare rovesciata dopo un’uscita a vuoto da parte di Israel. In fase di costruzione dell’azione, tuttavia, l’attaccante orobico è partito in offside. Gol annullato e Sporting-Atalanta finisce 1-1.