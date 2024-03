Arbitri, Rocchi fa scelte drastiche: Juventus-Atalanta a Guida, Orsato per Napoli-Torino

Tutte le designazioni della 28esima giornata di serie A: il designatore ferma Di Bello, Ayroldi e Marchetti e lascia fuori ancora Maresca e Doveri

06-03-2024 12:34

Si sente accerchiato ma non molla il designatore arbitrale Rocchi. Inevitabile la decisione di sospendere Di Bello (dopo gli errori in Lazio-Milan), Marchetti (pessimo in Torino-Fiorentina) e Ayroldi (tanti pasticci in Inter-Genoa) ma resta la convinzione di poter contare su una squadra ancora affidabile. Il designatore schiera l’artiglieria pesante, ma lascia ancora fuori due big come Maresca (che dopo le incertezze in Lazio-Bologna aveva fatto bene in Verona-Sassuolo e che sarà solo al Var in Fiorentina-Roma e in B) e Doveri (male in Lecce-Inter e retrocesso al Var in Verona-Sassuolo la settimana scorsa: è stato confermato al Var anche questa settimana per Juve-Atalanta).

Guida per Juventus-Atalanta

Il big-match di giornata, Juventus-Atalanta, è stato affidato ad un internazionale come Guida, reduce da due buone prestazioni nello scontro-salvezza tra Frosinone e Lecce e in Fiorentina-Lazio. Torna la fiducia poi da parte di Rocchi in Massa: dopo il grave errore in Monza-Verona era rientrato in B in Cremonese-Palermo senza convincere ed era rimasto fermo, stasera arbitrerà Real Madrid-Lipsia e domenica sera dirigerà il delicato posticipo Fiorentina-Roma, scontro diretto per l’Europa.

Bocciato Mariani dopo Napoli-Juventus

Non ha convinto Mariani in Napoli-Juventus, ignorato un rigore su Kvara nel primo tempo, ha avuto bisogno del Var per fischiare il penalty su Osimhen oltre ad essere stato incerto nella gestione dei cartellini. Turno di stop per lui mentre si rivede Orsato, a riposo la settimana scorsa dopo il discusso arbitraggio in Milan-Atalanta: dirigerà l’anticipo del venerdì al Maradona tra Napoli e Torino.

Nuova chance per Fourneau

Male in Udinese-Genoa, al suo secondo gettone stagionale in A, Fourneau viene riproposto nella massima serie: arbitrerà la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana, l’occasione per riscattarsi. Chi non manca mai a ogni designazione è La Penna, ottimo anche in Atalanta-Bologna domenica scorsa. Il fischietto romano dirigerà Sassuolo-Frosinone

Pairetto per Bologna-Inter

Reduce da due prove sufficienti ma tra luci e ombre, Pairetto arbitrerà invece Bologna-Inter, gara di fascia A. Promosso anche Sacchi, che ha ben diretto in Roma-Torino: fischierà in Milan-Empoli. Chiudono il quadro delle designazioni Aureliano per Lazio-Udinese, Chiffi per Lecce-Verona, Feliciani per Monza-Genoa