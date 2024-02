Roma-Torino, moviola: C’era rigore su Dybala? Zapata ne ha chiesti due

La prova dell’arbitro Sacchi all’Olimpico nel posticipo analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito quattro giocatori in tutto

27-02-2024 06:02

Contestato dal Napoli che aveva reclamato un rigore col Genoa nella gara del Maradona dello scorso turno, Sacchi è stato invece promosso dalla Can e gli è stata affidata la delicata sfida Roma-Torino, posticipo del lunedì ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Sacchi con Roma e Torino

Quattro erano i precedenti con i giallorossi in cui la Roma ne è uscita tre volte vincente, una da sconfitta. In questa stagione l’arbitro ha diretto Roma-Empoli (terminata 7-0) e Roma-Verona (terminata 2-1). Quinta volta anche quinta volta per i granata. Il bilancio con Sacchi era equilibrato con 2 vittorie e 2 sconfitte.

Sacchi ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Cecconi, con Ayroldi IV uomo, Paterna al Var e Di Bello all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, di cui due della squadra di De Rossi: Lazaro (T), Ricci (T), N’Dicka (R), Cristante (R)

Roma-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23’ Zapata chiede un rigore per un possibile fallo di mano di Mancini da terra, ma il tutto accade dopo un netto fallo del colombiano sul difensore della Roma. Al 41’ ingenuità di Sazonov che colpisce la caviglia di Azmoun, decisione corretta. Al 44’ buono il gol del Torino: Bellanova, autore dell’assist per Zapata, è in posizione regolare come confermato anche dal VAR. Al 90’ Mancini interviene in area su Zapata, ma non colpisce l’attaccante colombiano, il quale rotola a terra dopo aver preso posizione e centrato il difensore giallorosso. Buona nel complesso la prova di Sacchi in Roma-Torino.