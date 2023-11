Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Slavia Praga-Roma, Atalanta-Sturm e Cukaricki-Fiorentina

Il programma completo di tutte le partite che si giocano giovedì per la Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma. Fiorentina

Quarto turno della fase a gironi delle 3 coppe europee per club. Dopo la due giorni di Champions oggi tocca ad Europa League e Conference. La Roma prova a mettere il sigillo sulla qualificazione con la trasferta sul campo dello Slavia Praga. L’Atalanta ospita lo Sturm Graz, serve una vittoria alla squadra di Gasperini. In Conference League in campo anche la Fiorentina in trasferta contro il Cukaricki. Di seguito tutti i dettagli con il programma completo e dove vedere le partite.

Europa League: le partite di oggi 9 novembre

La Roma di José Mourinho ha la qualificazione già in tasca per il prossimo turno, ora la sfida è quella di mettere al sicuro il primo posto nella sfida diretta contro i cechi dello Slavia Praga. All’andata, all’Olimpico, i giallorossi hanno liquidato la pratica senza problemi con due gol nel primo tempo (Bove e Lukaku, ndr) che hanno messo subito al sicuro il risultato. In trasferta forse non sarà altrettanto semplice ma Dybala e compagni hanno dimostrato di essere decisamente superiori ai loro avversari.

Primo posto nel girone anche per l’Atalanta a quota 7 punti. La squadra di Gasperini ha 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici Sporting e Sturm e oggi arriva proprio la sfida con la formazione austriaca (palla al centro alle ore 21). C’è voglia di continuare il cammino europeo in un girone che ha messo davanti ai nerazzurri delle insidie ma la sensazione è che gli orobici abbiano tutte le chance di afferrare il primo posto in classifica.

18:45 Tolosa-Liverpool Europa League Dazn, Sky 18:45 Ajax-Brighton Europa League Dazn, Sky 18:45 Qarabag-Bayer Leverkusen Europa League Dazn, Sky 18:45 SLAVIA PRAGA-ROMA Europa League Dazn, Sky 18:45 Rennes-Panathinaikos Europa League Dazn, Sky 18:45 Maccabi Haifa-Villarreal Europa League Dazn, Sky 18.45 Servette-Sheriff Europa League Dazn, Sky 21:00 ATALANTA-STURM GRAZ Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 AEK Atene-Marsiglia Europa League Dazn, Sky 21:00 West Ham-Olympiacos Europa League Dazn, Sky 21:00 Friburgo-TSC Europa League Dazn, Sky 21:00 Hacken-Molde Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 Union SG-Lask Europa League Dazn, Sky 21:00

Sporting-Rakow Europa League Dazn, Sky 21.00

Betis-Aris Limassol Europa League Dazn, Sky 21.00

Rangers-Sparta Praga Europa League Dazn, Sky

Conference League: le partite di oggi 9 novembre

Vietato sbagliare per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro la Juventus. I viola sono al primo posto del girone a quota 5 punti insieme a Ferencvaros e Genk, e oggi vanno a far visita al fanalino di coda Cucaricki. Lo scorso anno i viola sono arrivati fino alla finale e ci riprovano anche quest’anno ma stasera servirà non sbagliare e assicurarsi i tre punti prima della volta finale contro belgi e ungheresi.

16:30 Astana-Ballkani Conference League Sky 18:45 Besiktas-Bodo/Glimt Conference League Sky 18:45 CUKARICKI-FIORENTINA Conference League Dazn, Sky 18:45 Ferencvaros-Genk Conference League Sky 18:45 HJK-Eintracht Conference League Sky 18:45 Legia-Zrinjski Conference League Sky 18:45 Nordsjaelland-Trnava Conference League Sky 18:45 PAOK-Aberdeen Conference League Sky 18:45 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria Conference League Sky 21:00 Aston Villa-AZ Alkmaar Conference League Dazn, Sky 21:00 Breidablik-Gent Conference League Sky 21:00 Club Brugge-Lugano Conference League Sky 21:00 Ludogorets-Fenerbahce Conference League Sky 21:00 Olimpija Ljubljana-Klaksvik Conference League Sky 21:00 Slovan Bratislava-Lille Conference League Sky 21:00 Zorya-Maccabi Tel Aviv Conference League Sky

