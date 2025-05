Europa League e Conference League, dove vedere Atletico Bilbao-Manchester United e Betis-Fiorentina

È il momento delle semifinali di andata di entrambe le competizioni europee: le probabili formazioni, gli orari e dove seguirle in diretta tv e streaming

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo le emozioni della Champions League, i riflettori tornano ad accendersi sulle altre competizioni europee. Il 1° maggio sarà infatti il palcoscenico delle semifinali d’andata di Europa League e Conference League. In quest’ultima competizione, la Fiorentina va a caccia della terza finale consecutiva, con l’obiettivo di alzare al cielo un trofeo che continua a sfuggirle. Prima, però, servirà superare l’ostacolo rappresentato dal doppio confronto con il Real Betis.

Europa e Conference League, le partite

Athletic Bilbao-Manchester United giovedì 1 maggio ore 21:00 Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), Sky Go, NOW Tottenham-Bodo Glimt giovedì 1 maggio ore 21:00 Sky Sport (254), Sky Go, NOW Betis-Fiorentina giovedì 1 maggio ore 21:00 TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e NOW Djurgarden-Chelsea giovedì 1 maggio ore 21:00 Sky Sport (255), Sky Go, NOW

Europa League, le gare di oggi

In Europa League, riflettori puntati sullo scontro tra due delle principali candidate alla vittoria finale. A San Mamés, l’Athletic Bilbao ospita il Manchester United. I baschi hanno eliminato i Rangers nei quarti grazie al successo per 2-0 tra le mura amiche dopo lo 0-0 dell’andata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Red Devils, invece, si giocano tutto sul fronte europeo dopo una stagione deludente in patria. La squadra di Amorim ha staccato il pass per la semifinale al termine di un’autentica battaglia contro il Lione: un pirotecnico 7-6 complessivo, con il colpo di testa vincente di Maguire nel finale a decidere una sfida al cardiopalma.

L’altra semifinale di Europa League mette di fronte Tottenham e Bodo Glimt. Per Postecoglou è l’ultima chance per salvare una stagione disastrosa che lo ha visto sprofondare in Premier. La qualificazione in semifinale, conquistata ai danni dell’Eintracht Francoforte, rappresenta una flebile luce in fondo al tunnel.

Di fronte, però, c’è un Bodo Glimt che ha già dimostrato di non temere le big. I norvegesi hanno superato la Lazio in un confronto al cardiopalma: vittoria per 2-0 all’andata, rimonta subita all’Olimpico e poi trionfo ai rigori grazie agli errori dagli undici metri di Tchaouna, Noslin e Castellanos.

Conference League, le gare di oggi

La Conference League entra nel vivo con le semifinali d’andata e la Fiorentina torna protagonista. L’avversario è il Real Betis, mai affrontato prima in campo europeo. Gli andalusi arrivano alla sfida forti di un piccolo ma significativo vantaggio: nel weekend non sono scesi in campo, complice la pausa della Liga per la finale di Coppa del Re, e possono quindi contare su gambe più fresche e morale alto, alimentato dai successi contro Girona e Valladolid. Nel turno precedente di Conference, la squadra di Pellegrini ha eliminato lo Jagiellonia.

La Fiorentina, dal canto suo, vive un buon momento. L’ultima sconfitta risale al 9 marzo contro il Napoli. Negli ultimi due turni, la squadra di Palladino ha vinto contro Cagliari ed Empoli rilanciando le ambizioni europee in campionato. In Conference, la Viola ha sofferto ma ha avuto la meglio sul Celje ai quarti. Per la sfida contro il Betis, Palladino potrà nuovamente contare su Moise Kean, che aveva lasciato il ritiro di Cagliari la scorsa settimana per motivi familiari. Tuttavia, resta in dubbio un suo impiego dal primo minuto.

In contemporanea, altro primo atto alla 3Arena di Stoccolma: il Djurgarden ospita il Chelsea. Per gli uomini di Honkavaara potrebbe essere l’occasione di scrivere la storia del club, conquistando la prima finale europea del club. Ai quarti, gli svedesi hanno eliminato il Rapid Vienna.

Il Chelsea, ancora in corsa per la Champions in Premier, arrivano al match forti di una vittoria preziosa sull’Everton che ha rilanciato le loro ambizioni europee. In Conference, nel turno precedente hanno avuto la meglio sul Legia Varsavia.

Dove vedere l’Europa League e Conference

Tutte le partite dell’Europa League e della Conference si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, che metterà a disposizione la diretta gol per vedere tutti gli incontri. Le gare saranno trasmesse anche in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro e gratis su TV8 si potrà vedere l’andata di Real Betis-Fiorentina.

Fai qui il tuo abbonamento a Now