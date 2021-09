Europa League, dove vedere Napoli e Lazio in diretta tv e streaming

Secondo turno di Europa League per Lazio e Napoli. Dopo un avvio tutt’altro che esaltante le due squadre vogliono sfruttare il turno interno per rimediare a un primo turno deludente. Un turno interno che curiosamente vede le due squadre ospitare due formazioni di Mosca: il Lokomotiv e lo Spartak.

La Lazio di Sarri, fresca vincitrice del derby romano deve ripigliarsi dopo la sconfitta choc contro il Galatasaray complice anche la clamorosa papera di Strakosha. Il Lokomotiv invece all’esordio ha strappato un buon pareggio con il Marsiglia. Adesso per i biancocelesti la parola d’ordine è vincere e basta per non salutare anzitempo la competizione.

Il Napoli invece nella partita d’esordio ha rimediato un buon pareggio a Leicester con qualche patema ma la casella sconfitte è rimasta pulita. Lo Spartak invece al primo turno ha perso in casa contro il Legia Varsavia.

Probabili formazioni di Napoli-Spartak

Spalletti dovrebbe far rifiatare alcuni titolari con un piccolo turnover. In porta spazio a Meret mentre in difesa Malcuit dovrebbe andare a destra, al centro quasi certa l’accoppiata titolare Koulibaly-Manolas. A centrocampo si rivede Demme in cabina di regia con l’infaticabile Anguissa al suo fianco. In attacco Osimhen è intoccabile e dovrebbe partire titolare e alle sue spalle dovrebbe giostrare Lozano.

Lo Spartak gioca con un 4-3-3 piuttosto offensivo sulla carta. Attenzione all’ex interista Moses, che non sarà un fenomeno di tecnica ma ha una velocità mostruosa e all’olandese Promes.

(4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria

Le probabili formazioni di Lazio-Lokomotiv

Sarri non rinuncia al suo 4-3-3. Ripropone un 11 molto simile a quello del derby. C’è la novità Lazzari sulla corsia di destra che ha bisogno di gamba per tornare il missile dei giorni migliori; in mediana dovrebbe essere il turno di Cataldi per far respirare Lucas Leiva e in attacco non si toccano Immobile-Pedro-Felipe Anderson. Lo Spartak risponderà con un modulo speculare ma con molta meno qualità in campo.

(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.

Dove vedere Napoli-Spartak di Europa League in tv e streaming

Napoli-Spartak di Europa League si gioca allo stadio Maradona di Napoli il 29 settembre con inizio alle ore 18.45.

Napoli-Spartak è trasmessa in diretta su Dazn > clicca qui per vedere Napoli-Spartak

Dove vedere Lazio-Lokomotiv di Europa League in tv e streaming

Lazio -Lokomotiv di Europa League si gioca allo stadio Olimpico di Roma con inizio alle ore 21.00.

Lazio-Lokomotiv è trasmessa in diretta su Dazn > clicca qui per vedere Lazio-Lokomotiv

Se invece preferite seguire le partite con un live testuale il migliore è su Virgilio Sport

FAQ Chi trasmette la partita Napoli-Spartak Mosca di Europa League? Dazn alle 18.45 del 29 settembre 2021 Chi trasmette la partita Lazio-Lokomotiv? Dazn alle 21 del 29 settembre 2021

VIRGILIO SPORT | 30-09-2021 13:10