15-09-2022 20:36

Malissimo la Lazio nella seconda giornata della fase a giorni di Europa League. La banda guidata da Maurizio Sarri ne prende addirittura 5 contro il Midtjylland, formazione danese.

Finisce 5-1 alla MCH Arena, ma il punteggio poteva essere anche maggiore. Oggi la difesa biancocelesti è stata a dir poco imbarazzante, fuori forma e poco concentrata. È stata una gara simile a quella dello scorso anno tra Roma e Bodo. Se non si affrontano queste trasferte con la testa giusta, si rischiano bruttissime figure.

Nella prossima giornata di Europa League, la Lazio se la vedrà contro lo Sturm, sempre in trasferta.

Lazio sotto 2-0 nei primi 45 minuti di gioco

Pronti via e Provedel corre un rischio enorme, attardandosi con la palla tra i piedi. Nei primi minuti i biancocelesti provano un pressing forsennato, ma i danesi si difendono bene e con ordine, non correndo particolari pericoli.

La prima vera emozione delle prima frazione di gioco è il gol dei danesi, che passano in vantaggio poco prima della mezz’ora con Paulinho: prima, i danesi trovano un’incredibile traversa con Isaksen, accentratosi dalla sinistra, poi Dreyer recupera palla sulla destra e la mette al centro per Evander, abile ad appoggiarla a Paulinho il quale, all’altezza del dischetto, non perdona- 1-0 Midtjylland.

Pochissimi minuti dopo la formazione danese trova anche la rete del 2-0 con Keba: Isaksen ha una prateria davanti e scarica per Dreyer, che mette al centro rasoterra. Gila scivola malamente e Kaba non può sbagliare. 2-0 Midtjylland.

Due rigori per i danesi, la Lazio sprofonda

L’inizio della seconda frazione è col botto. Prima Luis Alberto colpisce il palo direttamente da calcio d’angolo, nel tentativo di realizzare il gol dell’anno. Poco dopo i danesi trovo il gol del 3-0 grazie a un calcio di rigore. Cataldi atterra in area il solito Isaksen in ripartenza e tiro dagli 11 metri, sul quale Evander non sbaglia.

Ci vuole l’ingresso dalla panchina del sergente Sergej Milinkovic-Savic per vedere una reazione d’orgoglio biancoceleste, che trova la rete del 3-1 proprio col serbo, che calcia dalla distanza sorprendendo Lössl. 3-1 al momento in Danimarca.

Non è proprio la notte della difesa laziale, che concede un altro rigore, il secondo della gara, al 66′: Isaksen scatenato viene atterrato in area da un tremendo Marusic. Dagli 11 metri va Evander, che però viene respinto da Provedel. Sulla ribattuta si fionda proprio Isaksen che segna il 4-1 per il Midtjylland.

La Lazio a un certo punto decide di staccare completamente la fine, subendo anche la rete del 5-0 che significa Manita durissima. A trovare la via del gol è il capitano Sviatchenko, tutto solo sul secondo dopo un cambio campo di Sviatchenko.

Midtjylland-Lazio, il tabellino

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lössl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer.

A disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Andersson, Sisto, Chilufya, Kouakou, Byskov, Hansen, Sorensen, Charles, Juninho. All.: Capellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disp.: Maximiano, Magro, Casale, Patric, Marusic, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Bertini, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Gol: Paulinho 27′, Kaba 31′, Evander 53′ (rig), Milinkovic-Savic 57, Isaksen 68′, Sviatchenko 73′

Ammoniti: Paulinho 55′, Loosl 62′

Espulsi: –

Arbitro: Nikola Dabanović

Midtjylland-Lazio, come ha arbitrato Dabanović

Non ci sono particolari occasioni nel quale l’arbitro è chiamato a decisioni cruciali per l’esito finale del match. A parte il primo gol dei danesi convalidato dal check VAR, tutto il resto scorre abbastanza bene. Solari i due rigori per il Midtjylland nel secondo tempo.

Promosso a pieni voti, oggi è stata una giornata semplice.

Midtjylland-Lazio, i migliori e i peggiori

Gila 3: Serata pessima per lui. Buttato dentro da Sarri ha sul groppone entrambe le reti del primo tempo, specialmente la seconda. Copia sbiadita di quello visto nelle ultime uscite.

Romagnoli 5: Nelle ripartenza avversarie si schiaccia troppo vicino al portiere, lasciando praterie ai danesi. Serata no.

Cataldi 4: Lentissimo in impostazione, concede anche il primo rigore atterrando Isaksen. Passo indieto enorme.

Milinkivic-Savic 6: Entra e segna, come al solito il Sergente. Qualità superiore per lui.

Immobile 5: Ha pochissimi palloni controllabili in avanti. Arretra molto, ma creando più confusione che altro. Oggi non ci siamo.

Pedro 6: Nonostante non sia assolutamente al meglio a livello di condizione, risulta lo stesso il migliore di tutto il reparto offensivo.

Felipe Anderson 4: Non salta mai l’uomo e perde una marea di palloni nella prima frazione. Irritante.

Isaksen 7: Devastante oggi Isaksen, mette lo zampino in praticamente tutti i gol dei danesi.

Evander 7: Magistrale prova quella del numero 10 danese. Gol, assist, e tante giocate sublimi. MVP assieme a Isaksen.