Europa League, Gattuso salvato da Aubameyang e dall’arbitro Sozza, Joao Pedro fa volare il Brighton

Esta a testa Gattuso-De Zerbi nel Gruppo B: Ringhio avanti grazie al 4-3 all'Ajax maturato nel recupero. Liverpool e Bayer Leverkusen inarrestabili

01-12-2023 11:00

La quinta giornata della fase a gironi di Europa League ha visto il trionfo all’ultimo istante del Marsiglia di Gattuso, che ha superato 4-3 l’Ajax. Bene anche il Brighton di De Zerbi. Liverpool e Bayer Leverkusen si confermano insaziabili, il Friburgo esagera. Ecco tutte le squadre già certe di andare avanti nella competizione.

Gruppo B: testa a testa Gattuso De Zerbi, Ringhio batte l’Ajax di rigore

In Ligue 1 sta vivendo una crisi senza fine, mentre in Europa League l’Olympique Marsiglia va. Spettacolo al Velodrome, con i padroni di casa che superano 4-3 il deludente Ajax al termine di una partita semplicemente infinita. Sugli scudi Aubameyang, autore di una tripletta: l’ex Arsenal è andato a bersaglio due volte su rigore, di cui l’ultimo al 93′; nel mezzo un gol straordinario in rovesciata.

Oltre ad aver concesso due penalty ai padroni di casa allenati da Gattuso, al 63′ l’arbitro Sozza ha anche espulso Berghuis dell’Ajax con l’aiuto del Var per un bruttissimo intervento. Vince anche il Brighton di De Zerbi che s’impone 1-0 ad Atene con l’Aek, grazie al rigore di Joao Pedro. In classifica OM avanti di un punto sui Seagulls.

Liverpool e Bayer Leverkusen senza freni: le big volano

Dopo il passo falso nel precedente turno, il Liverpool decide di blindare il primato del Gruppo E asfaltando 4-0 il Lask: doppietta per Gakpo. Tanto in patria quanto in Europa il Bayer Leverkusen è un vero e proprio rullo compressore: cinque vittorie su cinque nel Gruppo H per Xabi Alonso, che rifila due reti all’Hacken in trasferta. Apre le danze il solito Boniface, raddoppia l’ex Roma Schick.

Il Friburgo dilaga, ma il West Ham non si ferma: gli altri risultati

Continua il testa a testa nel Gruppo A tra West Ham e Friburgo, entrambe a quota 12 e sicure della qualificazione. Il gol di Soucek all’ultimo respiro consente agli inglesi di mandare al tappeto il Backa Topola. I tedeschi esagerano e rifilano una manita all’Olympiakos. Mvp Gregoritsch, mattatore della serata con tre gol nei primi 36′ di gioco.

Negli altri gironi il Betis cade con lo Sparta Praga e si complica la vita, il successo in trasferta dello Slavia Praga permette ai cechi di sorpassare la Roma in vetta, il Rennes ne fa tre al Maccabi Haifa, il Villarreal soffre nonostante il 3-0 iniziale ma riesca a battere 3-2 il Panathinaikos. Atalanta agli ottavi grazie all’1-1 con lo Sporting.

Le squadre già qualificate o in corsa per gli ottavi e i sedicesimi

Sedicesimi

Sporting

West Ham o Friburgo

Brighton o Marsiglia

Rennes o Villarreal

Tolosa o Union St.Gilloise

Roma o Slavia Praga

Young Boys

Feyenoord

Ottavi