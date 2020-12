Europa League, i tifosi del Milan scelgono l'avversario

Il magic moment del Milan prosegue anche in Europa. Prima in campionato, prima anche nel girone di Europa League: la formazione di Pioli non si ferma più e, battendo con tante seconde linee lo Sparta Praga in trasferta, ha acciuffato in extremis anche il primato nel raggruppamento che sembrava potesse svanire dopo il doppio confronto non troppo esaltante col Lille. Missione compiuta, dunque, e occhi puntati al sorteggio in programma lunedì 14 alle 13 a Nyon.

Sorteggi Europa League: le favorite dai tifosi rossoneri

Tra le 15 possibili avversarie (non teste di serie) non ci sarà proprio il Lille. E ce ne sono alcune che stuzzicano non poco i tifosi. “Io prenderei il Molde: magari lo battiamo e ci troviamo in squadra un altro Hauge“, ironizza Massimo. “A occhio e croce Young Boys, Wolfsberger, Maccabi e Anversa non sembrano irresistibili. Anche il Granada, pur essendo una formazione spagnola, è ampiamente alla portata”, è il giudizio di Sandro. Un altro tifoso invece ha una preferenza: “Lo Slavia Praga. Se abbiamo battuto nettamente lo Sparta, possiamo fare altrettanto con i loro cugini”.

Sorteggi Europa League: le insidie per il Milan

Sin qui le avversarie predilette dai sostenitori rossoneri. Ma quali sono le insidie? Antonio confessa i suoi timori: “Quella da evitare certamente è il Benfica, un vero spauracchio per tutte le prime. Ma occhio anche ad altre squadre forti, come la Real Sociedad che ha messo paura al Napoli, il Salisburgo che ha grande tradizione in questa coppa o lo stesso Braga che è molto ben organizzato”. Altri tifosi pregustano una rivincita: “Io ho ancora il dente avvelenato con l’Olympiacos, lo pescherei volentieri al prossimo turno”. Mentre altri invitano a guardare con attenzione ad altre possibili insidie: “Stella Rossa, Dinamo Kiev o Krasnodar sono squadre dell’est, sempre molto pericolose soprattutto quando giocano sul loro campo”.

