Europa League: il sorteggio Live di Napoli e Lazio

GLI OTTO GIRONI DELL’EUROPA LEAGUE 2021/2022

GRUPPO A

Lione (Fra)

Rangers Glasgow (Sco)

Sparta Praga (Cze)

Broendby (Den)

GRUPPO B

Monaco (Fra)

PSV Eindhoven (Ned)

Real Sociedad (Esp)

Sturm Graz (Aut)

GRUPPO C

NAPOLI (ITA)

Leicester (Eng)

Spartak Mosca (Rus)

Legia Varsavia (Pol)

GRUPPO D

Olympiacos (Gre)

Eintracht Francoforte (Ger)

Fenerbahce (Tur)

Anversa (Bel)

GRUPPO E

LAZIO (ITA)

Lokomotiv Mosca (Rus)

Marsiglia (Fra)

Galatasaray (Tur)

GRUPPO F

Braga (Por)

Stella Rossa Belgrado (Srb)

Ludogorets (Bul)

Midtyjlland (Den)

GRUPPO G

Bayer Leverkusen (Ger)

Celtic Glasgow (Sco)

Betis Siviglia (Esp)

Ferencvaros (Hun)

GRUPPO H

Dinamo Zagabria (Cro)

Genk (Bel)

West Ham (Eng)

Rapid Vienna (Aut)

LA PRESENTAZIONE DEI SORTEGGI

Dopo quello di ieri di Champions League, va in scena oggi a Istanbul alle ore 12 il sorteggio dei gironi di Europa League. Con le ultime partite di ieri si è completato il quadro delle squadre che faranno parte di questa fase della seconda coppa europea per importanza. Tra le 32 squadre in lizza ci sono anche le nostre Napoli e Lazio. La squadra detentrice del trofeo è il Villarreal, che però quest’anno non ci sarà e la competizione, la ex Coppa UEFA, è arrivata alla sua cinquantunesima edizione.

Le squadre sono suddivise in quattro fasce da otto squadre ciascuna, la Lazio e il Napoli sono entrambe nella prima. Queste le modalità dell’estrazione: ciascuna squadra della prima fascia sarà nel girone con una squadra di ciascuna delle altre fasce, ma nessuna squadra potrà affrontarne una della stessa federazione, così come una compagine russa e una ucraina non potranno finire nel medesimo girone. Accederanno ai sedicesimi le prime due di ogni gruppo, alle quali si aggiungeranno le terze di ogni girone della Champions. Il via alla competizione è previsto per il 16 settembre, mentre la finale è in programma il 18 maggio a Siviglia. Ecco come sono composte le quattro fasce.

Prima fascia: LAZIO, NAPOLI, Lione, Bayer Leverkusen, Monaco, Dinamo Zagabria, Braga, Olympiacos.

Seconda fascia: Celtic Glasgow, Rangers Glasgow, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Genk, Lokomotiv Mosca, PsSV Eindhoven.

Terza fascia: Marsiglia, Betis Siviglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Sparta Praga, Spartak Mosca, Fenerbahce.

Quarta fascia: Rapid Vienna, Galatasaray, Legia Varsavia, Ferencvaros, Sturm Graz, Midtjylland, Broendby, Anversa.

OMNISPORT | 27-08-2021 11:01