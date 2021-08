Europa League e Europa Conference, tocca a Napoli, Lazio e Roma

Tutto pronto per i sorteggi di Europa League e Europa Conference. A partire dalle 12:00, in quel di Nyon, Napoli, Lazio e Roma conosceranno le rivali nella loro corsa europea.

Archiviati i sorteggi di Champions League, tocca ora alle altre tre rappresentanti azzurre impegnate in Europa. Napoli e Lazio sono teste di serie per quanto riguarda l’Europa League (insieme a Lione, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Olympiacos, Monaco e Braga).

I rischi maggiori della seconda fascia sono rappresentati da Leicester e Eintracht Francoforte. Attenzione anche alla Stella Rossa e al suo pubblico. Sempre rognoso il PSV. Più abbordabili Glasgow Rangers, Celtic, Genk e Lokomotiv Mosca

Diversi pericoli per le italiane anche nella terza fascia. Da evitare O.Marsiglia, West Ham, Real Sociedad e Betis. Ludogorets, Sparta Praga e Sparta Mosca le “pescate” migliori. Per l’ambiente caloroso, il Fenerbahce potrebbe diventare ostico.

L’unico avversario da evitare nell’ultima fascia è il Galatasaray. Per il resto, tutto formazioni abbordabili. In particolare Antwerp, Ferencvaros (affrontato dalla Juventus in Champions League), Sturm e Brondby,

Anche la Roma è testa di serie per quanto concerne l’Europa Conference. Poche insidie. Rennes e Feyenoord le più complicate della seconda fascia. L’Union Berlino l’unica scomoda dalla terza. Quarta fascia decisamente malleabile.

OMNISPORT | 27-08-2021 07:55