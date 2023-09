Europa League, ingoia un’ape: giocatore Sturm Graz ricoverato in ospedale

Disavventura per Serrano, medianjo spagnolo di 20 anni. Finito in ospedale, il giocatore sarà costretto a saltare il match contro lo Sporting

21-09-2023 13:00

Panico al campo di allenamento dello Sturm Graz, formazione austriaca che milita in Europa League. Un calciatore ha infatti accidentalmente ingerito un’ape ed è stato immediatamente soccorso dallo staff medico del club bianconero che lo ha poi portato in ospedale. Fortunatamente non ci saranno conseguenze drammatiche allo sfortunato episodio, anche perché il giocatore non è allergico all’insetto. Naturalmente, però, domani non prenderà parte alla partita della sua squadra impegnata in casa contro lo Sporting.

Javi Serrano e lo strano incidente

Il calciatore in questione è Javi Serrano, ventenne spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid e allo Sturm Graz con la formula del prestito. A seguito dell’incidente, con l’ape ingerita, al ragazzo sono stati applicati cubetti di ghiaccio per prevenire il gonfiore nella zona del collo.

Dopodiché si è resa necessaria la corsa in ospedale per un trattamento a base di cortisone al fine di evitare che ci potessero essere conseguenze peggiori. In via precauzionale, ovviamente, Serrano non verrà incluso nella lista dei convocati della formazione austriaca per il prossimo match di Europa League.

Serrano e l’esperienza in Austria

Javi Serrano è considerato una promessa del calcio iberico. Tant’è che ha fatto la trafila di tutte le nazionali giovanili fino all’Under 19. Oggi il centrocampista prova a farsi le ossa lontano da casa in un club che gioca comunque per vincere.

Lo Sturm Graz, dopo 7 giornate, è infatti a sole due lunghezze dalla capolista RB Salisburgo. Competizione difficile con quest’ultima che parte nettamente favorita, potendo godere alle spalle di una proprietà estremamente solida e facoltosa. Ma sicuramente la squadra di Christian Ilzer non parte battuta.

L’Europa dello Sturm Graz, tra Sporting e Atalanta

Per quanto riguarda l’Europa, invece, lo Sturm Graz ha tentato invano la strada della Champions League. Il sogno si è interrotto al terzo turno delle qualificazioni per mano del PSV. Anche in Europa League la situazione si preannuncia piuttosto complicata per il sodalizio bianconero, inserito in un girone all’interno del quale ci sono pure lo Sporting, prossimo avversario, e l’Atalanta. Si comincia tra poche ore con questa avventura, senza Serrano ma con la voglia di provare a fare l’impresa.