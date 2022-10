Europa League, l'Arsenal batte il PSV Eindhoven

20-10-2022 21:54

Non è settimana di coppe europee, ma l’Arsenal è sceso in campo in Europa League per il recupero della seconda giornata della fase a gironi con il PSV Eindhoven. La partita non disputata per la morte della Regina Elisabetta II si è giocata nel tardo pomeriggio all’Emirates Stadium ed è stata vinta per 1-0 dai Gunners.

Decisivo per il successo degli uomini di Mikel Arteta il gol di Xhaka alla metà del secondo tempo. L’Arsenal, già capolista in Premier League, è primo nel gruppo A con 12 punti contro i 7 del club olandese. Ai Gunners manca così davvero poco per chiudere in testa e qualificarsi agli ottavi di Europa League.