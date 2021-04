Europa League: la voglia di rivincita di Unai Emery

Sollevare il trofeo, tuttavia, permetterebbe ad entrambe di salvare una stagione al di sotto delle aspettative e relativamente anonima. Non sorride l’Arsenal in Premier League, ormai destinato ad un deludente decimo posto. Non gioisce neppure il Villarreal, fuori da tempo dalla corsa per la quarta posizione.

Va da sé, dunque, che conquistare l’atto finale di Danzica assuma un valore enorme: chi si aggiudica l’Europa League, infatti, strappa automaticamente un biglietto – peraltro come testa di serie – per la prossima Champions League, altrimenti irraggiungibile attraverso i tornei nazionali. Per arrivarci, il Villarreal dovrà sfatare il tabù semifinali: nei precedenti quattro tentativi non c’è mai riuscito.

Ma ora in panchina c’è un veterano della competizione, Unai Emery, che inevitabilmente cova un grande desiderio di rivincita verso l’Arsenal, dopo l’esperienza non proprio felice al timone del blasonato club inglese conclusasi con l’esonero del 2019. In passato il tecnico basco ha alzato questa coppa per tre anni di seguito con il Siviglia, oltre alla finale giocata – e persa – con i Gunners due stagioni fa contro il Chelsea di Maurizio Sarri.

Emery è sempre privo di Iborra, dovrebbe giocare con Foyth laterale destro e probabilmente preferire Bacca a Paco Alcacer. Ospiti con assenze devastanti soprattutto davanti, visto che Lacazette e Aubameyang non ci saranno; fuori anche David Luiz al centro della difesa, pesa anche l’assenza di Tierney a sinistra. Arteta si affida ai giovani.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Chuckwueze; Moreno, Bacca.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka; Partey, Ceballos; Saka, Ødegaard, Pépé; Nketiah.

29-04-2021