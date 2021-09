Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca: le probabili formazioni

Quella che scenderà in campo in Europa League per affrontare la Lokomotiv Mosca sarà una Lazio completamente ritemprata dal 3-2 nel derby con la Roma. Una vittoria, domenica scorsa, che ha restituito il sorriso ed ha alimentato nuove speranze tra i tifosi biancocelesti, abbacchiati dopo due settimane di risultati deludenti.

La Lokomotiv Mosca quindici giorni fa ha impattato 1-1 con il Marsiglia, nonostante un tempo giocato in inferiorità numerica.

Un avversario da prendere in ogni caso con le pinze e a tal proposito Sarri non vuole rischiare. L’allenatore della Lazio ha le idee ben chiare sulla formazione da mandare in campo: in porta andrà Strakosha, protagonista del clamoroso errore di Istanbul, mentre a centrocampo darà fiducia a Cataldi, che farà rifiatare Lucas Leiva.

La Lokomotiv, invece, dovrà rinunciare allo squalificato Tiknizyan e agli infortunati Ze Luis, Miranchuk e Magkeev.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.

30-09-2021