Europa League: Leicester-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli debutta in Europa League in serata contro il Leicester. Spalletti dovrebbe schierare Insigne dal 1′, nel tridente di trequartisti dietro a Osimhen. In difesa a destra al posto dell’infortunato Mario Rui dovrebbe giocare il giovane Zanoli.

Occhi puntati su Vardy nel Leicester, Iheanacho​ partirà dalla panchina.

Leicester-Napoli (ore 21)

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

OMNISPORT | 16-09-2021 11:53