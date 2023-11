Europa League, magia Paquetà, impresa Gattuso, l’Ajax sprofonda: cosa è successo ieri

Il IV turno di Europa League registra la clamorosa caduta del Liverpool a Tolosa. Derby Gattuso-De Zerbi per la vetta del Gruppo B, Bayer Leverkuseb

10-11-2023 09:38

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La quarta giornata della fase a gironi di Europa League ha regalato una sorpresa eclatante: il ko del Liverpool a Tolosa. Bene Gattuso e De Zerbi: Marsiglia e Brighton si contendono il primato del Gruppo B. Il Bayer Leverkusen è un rullo compressore, mentre il West Ham vola grazie all’ex Milan Paquetà.

Europa League, Gruppo A: super Paquetà, testa a testa in vetta

Con un gran tiro al volo al 73′ dell’ex centrocampista del Milan Paquetà, il West Ham stende l’Olympiacos e mantiene la vetta del Gruppo A con il Friburgo, che ha travolto 5-0 il malcapitato Backa Topol. Per Grifo un assist in occasione della seconda rete realizzata da Eggestein. Testa a testa avvincente per la vetta: Hammers e tedeschi viaggiano a braccetto a quota 9.

Gruppo B: Gattuso e De Zerbi si contendono il primato

Impresa dell’Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso che va vincere 2-0 in Grecia contro l’Aek Atene: apre Mbemba al 25′, il raddoppio in pieno recupero con Sarr. Sprofondo Ajax, steso del Brighton di De Zerbi che passa in Olanda con lo stesso risultato dell’OM: a bersaglio l’ex Barça Ansu Fati (15′) e Adingra a inizio ripresa. Comanda Ringhio a 8, quindi i Seagulls a 7, Aek a 4 e lancieri ultimi a 2.

Gruppo E: che sorpresa, il Liverpool cade a Tolosa

Il risultato che non ti aspetti. Il Liverpool, che aveva vinto le prime tre partite, è stato sconfitto 3-2 sul campo del Tolosa. Questo il risultato più eclatante del quarto turno di Europa League: Diogo Jota accorcia al 90′ e in pieno recupero i Reds trovano anche la rete del 3-3, poi annullata dal Var per fallo di mano di MacAllister. I francesi raggiungono quota 7 punti, a -2 lunghezze dall’undici di Jurgen Klopp.

Gli altri risultati: Bayer senza freni, il Betis dilaga, papera Brignoli

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha chiuso il discorso qualificazione superando di misura il Qarabag con il rigore al 94′ siglato dal solito Boniface. Una papera del portiere italiano Brignoli spiana la strada al Rennes nel successo per 3-1 contro il Panathinaikos. Poker del Betis all’Aris, il Lask asfalta 3-0 il Panathinaikos, ok Villarreal, Rangers e Sporting.